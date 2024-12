Nella puntata di martedì 17 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu finisce davanti al giudice, ma riesce a tirare fuori un cavillo che potrebbe permetterle di non essere condannata. Ayhan e Leyla, nel frattempo, scelgono la casa in cui andranno a vivere. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21:20 e il sabato alle 14.45.

