Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda lunedì 16 settembre su Canale 5

Nella puntata di lunedì 16 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep continua a vedere Emir di nascosto, ma le dinamiche tra i due non sembrano essere cambiate: lui la tratta con indifferenza, lei è frustrata e cerca più attenzioni.

La ragazza, per fare ingelosire l'uomo, inizia ad avvicinarsi ad Hakan. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

