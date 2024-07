Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda martedì 16 luglio su Canale 5

Nella puntata di martedì 16 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan si trova all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Kemal ed Emir si precipitano sul posto per salvarla. Emir si trova presto con una pistola puntata contro e Kemal sta per intervenire quando Nazif, all'improvviso, viene colpito da diversi colpi d'arma da fuoco.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

