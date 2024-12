Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda lunedì 16 dicembre su Canale 5

Nella puntata di lunedì 16 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal ottiene finalmente il divorzio da Asu ma è costretto a cedere le quote dell'azienda.

Per assicurarsi che finiscano in buone mani decide di trasferirle a Mujgan, che da questo momento in poi si ripromette di vigilare sulla trasparenza degli affari della holding.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21:20 e il sabato alle 14.45.

