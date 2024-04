Endless Love, le anticipazioni del 16 aprile

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda martedì 16 aprile su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda martedì 16 aprile, Emir rimprovera Ozan per avere esagerato, dando fuoco alla barca di Salih, ma allo stesso tempo si complimenta: dal suo punto di vista, finalmente il ragazzo ha agito per ottenere ciò che desidera.

Nihan sorprende i due a confabulare e, preoccupata, percepisce la manipolazione di suo marito nei confronti del fratello. I suoi sospetti si consolidano quando Ozan cerca di nasconderle una bruciatura sul palmo della mano.

Più tardi, quando incontra Salih, Nihan viene a sapere dell'incendio e ricollega i fatti: l'autore del rogo è Ozan. Indignata, lo prega di lasciar stare Zeynep e di non farsi manipolare da Emir. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE