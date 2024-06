Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 14 giugno su Canale 5

Nella puntata di venerdì 14 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, le foto di Nihan e Kemal sulla spiaggia vengono pubblicate sulle riviste. I giornalisti gridano allo scandalo. Emir viene a sapere la cosa e fa in modo di prenotare quella stessa camera d'albergo in cui Nihan si sarebbe incontrata con Kemal. Successivamente, ordina a Tarik di portare Nihan sul posto, dove lui la sta aspettando. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

