Nella puntata di venerdì 13 settembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi. Tarik comunica a Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori: dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà. Intanto, Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l'invito per la festa di compleanno a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu invece lo convince a partecipare. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE