Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 12 settembre in prima serata su Canale 5

Nella puntata di giovedì 12 settembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia, ma Nihan non vuole che lo sappia e, naturalmente, neanche Emir. Kemal, deciso a scoprire se è il padre della piccola, si organizza per fare un test del DNA. Nel frattempo, ad una cena con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa la sorella di aver provocato il suicidio di Ozan. Kemal e Nihan si vedono nel cantiere della scuola: la donna scopre che Kemal ha deciso di far dedicare ad Ozan il dormitorio. Nihan si infuria e lo aggredisce. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

