Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5

Nella puntata di giovedì 10 ottobre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l'uomo e la bambina infastidisce Nihan. Leyla mantiene le distanze con Ayhan dopo aver scoperto che l'uomo le ha nascosto molte cose riguardo il suo passato. Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa perché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina. Nihan è a casa di Leyla con Vildan e all'improvviso arriva Kemal. Emir è sospettoso e i due non vogliono rischiare di farsi vedere di nuovo insieme. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il giovedì anche alle 21.20 in prima serata e alle 14.45 il sabato.

