Endless Love, le anticipazioni del 10 maggio

N ella puntata in onda venerdì 10 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Nihan si reca da Leyla che le conferma di essere sua zia. Le racconta inoltre che avrebbe dovuto sposare Onder, ma il giorno del loro matrimonio aveva scoperto che la sorella, Vildan, era incinta di Nihan e Ozan. La donna suggerisce poi a Nihan di non commettere il suo stesso errore, e di liberarsi dei suoi segreti confessandoli a Kemal. Nel frattempo, Emir incontra Zeynep e, manipolandola attraverso una fitta rete di bugie, porta la ragazza a dichiarargli di essere innamorata di lui. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE