Nella puntata di sabato 1 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal si confronta con Tufan, rivelandogli i propri dubbi a proposito della sua trasparenza. Gli dichiara anche di non credere che suo fratello Tarik sia responsabile dell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu confermerebbe la sua innocenza. Ma, attraverso un controllo in azienda suggerito da Tufan, Kemal scopre che la donna ha mentito. Nel frattempo, anche Nihan interroga Tarik in merito alla sua presunta implicazione nell'omicidio, ma Tarik la nega categoricamente. Rivelerà in seguito ad Emir il suo timore di essere esposto e di essere innamorato di Banu. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il sabato alle 14.30.

