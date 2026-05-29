Nel corso della puntata di giovedì 28 maggio di Dritto e rovescio, nel parlare con un'ospite, Paolo Del Debbio, 68 anni, dà una notizia che lo riguarda: "Da lunedì 1 giugno sarò in pensione, ma continuerò a lavorare comunque". "Devo dire che la cosa non è che mi renda particolarmente triste", ironizza poi il conduttore e giornalista.
A seguire, Paolo Del Debbio conclude l'ultima puntata della stagione 2025-2026 di Dritto e rovescio salutando il suo pubblico e ringraziando il team del programma che riprenderà dopo l'estate: "Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano per la trasmissione perché dietro alla mia faccia c'è un gruppo validissimo di persone che fanno un lavoro straordinario e ci consente di andare dentro alla realtà con servizi e inchieste".
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