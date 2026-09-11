Mario Giordano ha sostituito Paolo Del Debbio alla conduzione di Dritto e Rovescio, durante la puntata in onda giovedì 10 settembre su Rete 4. A spiegare quanto accaduto è stato lo stesso Giordano a inizio serata: "Chi ha seguito 4 di sera lo sa già, stasera ci sono io eccezionalmente. Sostituire Paolo è impossibile, diciamo che faccio il suo surrogato".



Quindi il conduttore, supportato dal pubblico, ha voluto rivolgersi direttamente a Del Debbio: "Questo applauso, Paolo, ti arriva direttamente. Ti salutiamo con tanto affetto, è una piccola, lieve indisposizione. La prossima settimana ci sarai sicuramente tu e io cercherò stasera di fare come fai tu, partire dai problemi concreti della gente. Il carrello della spesa, la sicurezza, l'immigrazione, anche uno sguardo all'estero, perché influisce direttamente sulla nostra vita".



Giordano ha dunque dato il via alla seconda puntata stagionale di Dritto e Rovescio con l'intervista esclusiva al presidente del Senato Ignazio La Russa.