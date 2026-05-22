A Dritto e rovescio parlano i testimoni e i soccorritori dell'investimento di Modena del 16 maggio, in cui un'auto guidata da Salim El Koudri ha travolto i passanti in via Emilia Centro, provocando diversi feriti.

Ermanno, uno dei sopravvissuti, racconta: "Mi sono trovato in mezzo alla strada senza sapere quello che ha fatto dopo, perché il peggio sicuramente è avvenuto dopo. Una signora ha perso entrambe le gambe, essendo stata schiacciata contro il muro. Anche un'altra signora ha perso una gamba".

Victoria, infermiera presente sul posto con la figlia, sarebbe stata tra le prime a intervenire sulla donna: "In quel momento ho visto una terribile scena, una signora completamente amputata bilateralmente e che perdeva tanto sangue. C'era già il medico accanto a lei che cercava le forbici, le abbiamo tagliato i pantaloni, applicati i lacci, le cinture, e tutto quello che cercavamo, lo chiedevamo ai negozianti, ai passanti, a tutti quelli che c'erano in quel momento".

L'infermiera spiega: "Io stavo andando a fare shopping con mia figlia, infatti eravamo appena passati anche noi attraversato quella vetrina, ci sarebbero bastati dieci secondi e sotto all'impatto forse ci saremmo state io con mia figlia, e forse la signora tedesca avrebbe soccorso me".