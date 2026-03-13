A un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia, viene intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4.

Sempio parla dell'abitudine di scrivere e tenere diari: "Scrivevo molto, era una cosa che ho sempre fatto fin da piccolo. È sia un modo per mettere in ordine dei pensieri, sia alle volte un modo per sfogarsi. E poi a un certo punto ho iniziato a tenere dei diari, giorno per giorno. E ogni tanto tu vai lì e rileggi un diario di tre o quattro anni fa e ti torna in mente quella cosa che magari ti era completamente passata di mente. Quella è una cosa che ho fatto per tanti anni. Quindi quando sono venuti da me hanno trovato tonnellate di carta".

Riguardo alla questione del libro che afferma di aver acquistato a Vigevano la mattina del delitto, di cui non ricorda il titolo, Sempio risponde: "Semplicemente non me lo ricordo. A me sembra che ormai ci si stia attaccando a ogni virgola. Se io dico: Quella mattina lì vado a Vigevano, trovo la libreria chiusa, faccio un giro della piazza, torno a casa. In un'altra intervista dico: Quella mattina vado a Vigevano, trovo la libreria chiusa, torno a casa. Ah, non ha più detto che ha fatto il giro della piazza. Cosa vuol nascondere? Perché cambia versione? Se l'è dimenticata? Sono inezie. O adesso mi tiri fuori: Io ho un filmato di te che vai nel vicolo dei Poggi, esci fuori coperto di sangue. Allora va bene, lì c'è un problema, ma se no, non me lo ricordo, semplicemente".