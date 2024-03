Dreams and Realities, l'ultima puntata in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata lunedì 4 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, duro scontro fra le ragazze e Melike su sua figlia Masal: Gunes la attacca e Melike racconta la difficoltà di essere diventata madre giovane e la sua scelta di lasciare il marito e di lasciare a lui la figlia.

Setenay affronta Emre e lui confessa che ha perso il lavoro in banca perché le ha concesso il prestito con garanzie insufficienti. Emre, quindi, deve cercare un altro lavoro. Gli piacerebbe aprire una boutique-cafè, ma non ha il capitale per farlo. Setenay gli offre di dividere il bel locale che ha trovato. E i due accettano di intraprendere questa avventura insieme.

Dicle si convince che Sergen cerca una compagna. Le amiche la rassicurano che è impossibile trovarne una in un giorno. Dicle però lo affronta e scopre che era distratto perché stava aprendo un blog personale dedicato a lei. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

