Una piccola anticipazione delle trame di Dreams and Realities delle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio. La soap opera turca prosegue dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche altri contenuti esclusivi.

Dreams and Realities, le trame della settimana dal 12 al 16 febbraio

Dicle e Firat setacciano tutte le profumerie di Istanbul per individuare il killer di Meryem. Nel frattempo, Setenay ed Emre si frequentano in segreto. Melike continua a frequentare Yigit, ma durante un'uscita al cinema si addormenta e teme di mostrargli la vera sé. Intanto, grazie alla pista della gioielleria, Gunes pensa di essere vicina alle risposte sulla morte di Meryem, ma Alaz riesce ad intervenire. Proprio quando Dicle decide di essere sincera e racconta ai colleghi di aver rotto con il suo finto fidanzato, inizia a ricevere fiori da un mittente anonimo. Infine, Gunes viene rapinata per strada da uno sconosciuto e, oltre alla borsa e ai documenti, le viene portato via anche un fascicolo importante.

