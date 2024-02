Il riassunto delle puntate di Dreams and Realities pubblicate dal 29 gennaio al 2 febbraio

Le nuove puntate di Dreams and Realities sono state pubblicate su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Özge Gürel.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

Dreams and Realities, la trama delle puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio

Gunes incontra un uomo dopo aver fermato la sua macchina per salvare un cane per poi scoprire che si tratta di uno dei capi dello studio in cui è stata assunta grazie a Meryem.

In ufficio gira voce che Meryem abbia una relazione con Taner e Gunes la mette alle strette.

Taner viene ritrovato senza vita. Il matrimonio di Setenay viene interrotto e le ragazze vanno da Meryem, trovandola morta. L'autopsia rivela che Meryem si è tolta la vita.