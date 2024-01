Dreams and Realities, la puntata del 30 gennaio in streaming

Nel secondo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato martedì 30 gennaio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il fratello di Dicle, Firat, continua a essere ossessionato da Meryem e a dichiararle il suo amore. La ragazza, spazientita, dice di avere un altro uomo e chiede alle amiche una mano per cercare un nuovo appartamento, sul mare, sostenendo di poterselo permettere grazie a un secondo lavoro avviato da poco. Intanto, Setenay deve destreggiarsi tra i parenti nella preparazione della nuova casa e sopportare l'intrusione da parte della suocera e della cognata. Fikret, la madre di Setenay, prova a prendere le difese della figlia, invano.

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche troveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities dà il volto a Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

