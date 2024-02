Dreams and Realities, la puntata del 28 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato mercoledì 28 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mehves ricatta il commesso della gioielleria dove Alaz ha comprato gli orecchini per Meryem, dicendogli che racconterà a tutti che ha preso una mazzetta per tacerlo e costringendolo a dire la verità a Gunes. La notizia, ovviamente, farà precipitare Gunes in uno stato di grande sconforto. Non si presenterà all'appuntamento che aveva con Alaz e si rifiuterà di incontrarlo la sera, quando lui andrà a bussare alla sua porta. Anzi, manderà sua madre a restituirgli gli orecchini che lui aveva comprato per Meryem.

