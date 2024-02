Dreams and Realities, la puntata del 27 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato martedì 27 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Melike e Yigit indagano e vanno all'indirizzo trovato sulla patente di Mete. Chiedono a tutti i passanti, ma non riescono a raccogliere informazioni di nessun tipo.

Dicle chiede a Cihan di indagare e lui pretende in cambio dei costosi auricolari. Una volta ottenuti, scopre che ha un rapporto con Buse, ragazza molto sportiva che frequenta la stessa palestra di Emre. Setenay lo chiama e gli chiede di invitare lei e Dicle. Quest'ultima aggancia Buse e riesce a farla parlare. Buse aveva lasciato Mete, che poi aveva insistito perchè lei cancellasse dai social una loro foto fatta a Smirne. I sospetti si concentrano proprio su questa foto.

Melike intanto ha deciso di lasciare Yigit per non costringerlo a un matrimonio senza figli. Lui abilmente, le provoca un attacco di gelosia fingendo di invitare a cena fuori una sua amica. Poi la convince a restare insieme, confidando sulla forza di entrambi per risolvere eventuali problemi.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE