Dreams and Realities, la puntata del 16 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato venerdì 16 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gunes viene stordita e rapinata per strada da uno sconosciuto e, oltre alla borsa e ai documenti, le viene portato via anche il fascicolo che aveva recuperato dall'archivio dello studio e sul quale Meryem aveva segnato il numero di un caso che potrebbe rivelarsi molto importante.

Nel frattempo, Dicle, Gunes e Melike si fanno in quattro per tirare su di morale Setenay che, dopo la sua nuova rottura con Emre, non riesce a riprendersi. Le sue amiche si rechano in banca per umiliare il suo ex fidanzato davanti a tutti i suoi colleghi e clienti.

Dicle, durante una serata fra amiche, decide finalmente di rivelare loro che suo fratello era stato a casa di Meryem la sera della sua morte e confessa di aver tardato nel farlo per evitare che sospettassero di lui.

