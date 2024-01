Dreams and Realities è la nuova serie turca con Özge Gürel che sarà disponibile gratis dal 29 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity

Dopo il grande successo di Terra amara e di My home my destiny, arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity la nuova serie turca Dreams and Realities – La forza dei sogni (titolo originale: Hayaller ve Hayatlar).

Nel video qui sopra, il primo promo di Dreams and Realities che ci presenta le protagoniste della serie. Su Mediaset Infinity potete scoprire trama, cast e anticipazioni di Dreams and Realities.

Dreams and Realities: dove vedere la serie turca

Dreams and Realities - La forza dei sogni sarà disponibile dal 29 gennaio in esclusiva e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dreams and Realities: la trama della serie turca

Cinque giovani donne con cinque sogni da realizzare. Donne ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul: Dicle sogna di diventare una scrittrice famosa, Gunes avvocato, Setenay vorrebbe diventare una curatrice di mostre d'arte e Melike imprenditrice edile.

Nel frattempo, si accontentano di lavoretti per sbarcare il lunario e si innamorano. La loro vita cambia con la morte improvvisa della loro amica Meryem, avvenuta in circostanze misteriose. Chi l'avrà uccisa e perché?

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

