Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 6 febbraio, Melike cerca di spiegare alla polizia il furto di tutte le sue password e non riesce a darsi pace per essere stata lei stessa a fornirle al ladro.

Setenay deve affrontare la divisione del mobilio della casa in cui avrebbe dovuto vivere da sposata con Emre e la situazione degenererà inevitabilmente in una lite tra sua madre e la sua ex futura suocera. Intanto, il rapporto fra Gunes e Alaz è sempre più stretto, ma Gunes dovrà presto scontrarsi con la figlia del Signor Taner per il possesso degli effetti personali di Meryem.

A Dicle, per il suo nuovo articolo, viene dato il compito di segnare tutte le spese che comporta un'uscita a cena con il proprio fidanzato. Avendo, però, mentito sul fatto di essere fidanzata, finge di essersi lasciata. Sergen, il suo capo, le propone di andare a cena con lui. Questo mette Dicle in un forte stato di agitazione. Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 5 febbraio, invece, le ragazze decidono di partire per la luna di miele che Setenay avrebbe dovuto fare con Emre, nella speranza di riuscire a superare la morte di Meryem, finché non capiscono che il viaggio non è d'aiuto e tornano a casa. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

