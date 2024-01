Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 30 gennaio, Firat, fratello di Dicle, continua a essere ossessionato da Meryem e a dichiararle il suo amore. La ragazza, spazientita, dice di avere un altro uomo e chiede alle amiche una mano per cercare un nuovo appartamento, sul mare, sostenendo di poterselo permettere grazie a un secondo lavoro avviato da poco.

Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 29 gennaio, invece, ci si sofferma sulle cinque giovani protagoniste della serie: Setenay, che lavora in una galleria d'arte; Dicle che vorrebbe fare la scrittrice; Gunes, un'avvocata che sogna di aiutare le persone in difficoltà; Meryem, contabile in uno studio legale; Melike, un'agente immobiliare forte e decisa. Le ragazze devono partecipare all'addio al nubilato di Setenay, che sta per sposare il fidanzato Emre. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

