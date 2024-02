Nel prossimo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 2 febbraio le conclusioni del rapporto dell'autopsia sono che Meryem si è suicidata, ma Gunes si rifiuta di crederci e, tormentata dal senso di colpa per non aver creduto all'amica defunta quando questa le diceva di non aver avuto alcuna storia con il suo capo, anch'egli defunto, trascina le ragazze in una 'indagine privata' a casa di Meryem che, però, non avrà alcun successo. Nella puntata precedente, pubblicata giovedì 1 febbraio, è il giorno delle nozze di Setenay, ma i problemi sono tanti, a partire dalla preparazione. Il salone di bellezza dove la sposa dovrebbe essere truccata e pettinata in pace è assaltato dalle parenti di sposo e sposa che monopolizzano parrucchiere e truccatrice. Solo un deciso intervento di Melike permette a Setenay di essere pronta in tempo. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

