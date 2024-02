Nel prossimo episodio della nuova serie turca, disponibile su Mediaset Infinity da, Dicle e Firat decidono di iniziare a fare il giro di tutte le profumerie di Istanbul per provare a individuare la persona che i due sospettano possa essersi introdotta nella casa di Meryem la notte in cui Meryem è morta, cercando, fra i tanti, di riconoscere il suo profumo. Nel frattempo, i due ex mancati coniugi Setenay ed Emre continuano a incontrarsi in segreto, ma la pressione della famiglia e le paure di essere scoperti aumentano. Mehves si offre di aiutare Gunes con il documento di Meryem su cui è scritto "la mia assicurazione sulla vita", e con l'occasione, Mehves coinvolge Gunes in una visita a casa di Selin. Nella puntata precedente, pubblicata, invece, Setenay è molto turbata: nonostante il disastro del giorno del matrimonio, vorrebbe riallacciare con Emre, che a sua volta manifesta la stessa intenzione, ma sia i genitori che le amiche dimostrano di odiarlo e seppur controvoglia, la inducono a rinunciare. Gunes riesce a mediare fra due clienti in lite per un cagnolino che apparentemente vive un po' con una e un po' con l'altra. Le clienti sono agguerrite e sembrano disposte a finire in tribunale per risolvere la controversia, ma Gunes riesce a trovare un accordo e a risolvere in via stragiudiziale.

Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

