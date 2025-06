Doppio gioco, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

I momenti più importanti dell'ultima puntata della serie Doppio gioco andata in onda il 17 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il finale di Doppio gioco è andata in onda martedì 17 giugno ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata di Doppio gioco e le reazioni degli utenti su X.

Doppio gioco, il riassunto dell'ultima puntata

Dopo l'arresto, Gemini accusa Daria di averlo tradito.

Ettore coinvolge Daria in un'operazione per smantellare il Cartello. Longardi contatta Daria per farle alcune rivelazioni sul passato di Gemini.

Daria, Ettore e Gemini cenano con Thomas Santucci, un importante esponente del Cartello, e sua moglie. Ettore riesce a entrare nel computer di Santucci.

Dopo l'arresto di Santucci, Ettore e Daria si scambiano un bacio. Ettore viene avvelenato da Gemini: solo quest'ultimo possiede l'antidoto per salvargli la vita.

Daria è costretta ad aiutare Gemini nel suo piano di fuga per poter salvare Ettore. Riuscirà a salvarlo?

Come si concluderà la storia di Daria in Doppio gioco?

