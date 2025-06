Nella seconda puntata di Doppio gioco, che potete vedere in streaming gratis su Mediaset Infinity, scopriamo nuovi dettagli sul rapporto tra Daria (Alessandra Mastronardi) e Gemini (Max Tortora).

Daria aveva riconosciuto suo padre, morto molti anni prima, nel criminale Gemini durante un casuale incontro in aeroporto.

Dopo avergli salvato la vita, Daria riesce a rivedere Gemini e lui le racconta di aver perso completamente la memoria in un incidente.

Qual è la verità? Gemini è il padre di Daria oppure no?

Gemini (Max Tortora) e Daria (Alessandra Mastronardi) in Doppio gioco

Doppio gioco, Gemini è il padre di Daria?

Daria viene invitata a un'elegante cena a casa di Monti, un socio d'affari di Gemini. Mentre si trovano in macchina insieme, Daria e Gemini subiscono un agguato.

Gemini salva la vita di Daria. La ragazza gli chiede di dire la verità perché non crede alla sua perdita di memoria.

"Sì sono tuo padre", esclama Gemini davanti a Daria, "Ma tu non sei mia figlia perché mia figlia non avrebbe mai cercato di farmi ammazzare. Le persone per cui stai lavorando hanno provato a uccidermi".

"Ma cosa dici? Adesso tu fai la morale a me! Tu hai abbandonato me e mio fratello, tu eri morto", replica Daria furiosa.

"L'ho fatto per proteggervi! Tu sei dalla parte sbagliata", aggiunge Gemini, instillando il dubbio in Daria.

Daria crederà alla versione raccontata da Gemini? Per scoprirlo, non perdete la terza puntata di Doppio gioco in onda martedì 10 giugno in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi di Doppio gioco.

