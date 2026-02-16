Zoe Trinchero, parlano i genitori: "A nostra figlia non fregava nulla di Alex Manna"

Nello studio della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi la madre e il padre di Zoe, Mariangela e Fabio , accompagnati dal loro avvocato e dal compagno della mamma. "Non si può descrivere come stiamo, quello che è successo è disumano ", dice il padre di Zoe a inizio intervista. Successivamente l'uomo racconta come ha spiegato all'altra sua figlia, la sorellina di Zoe di soli 9 anni, quello che è accaduto. "Eravamo in uno studio con due psicologhe e mi sono preso la responsabilità di diglielo io - racconta Fabio a Dentro la notizia - Come si fa a spiegare una cosa del genere a una bambina di 9 anni? Per lei sua sorella era tutto. Le ho detto la verità, non si possono dire bugie. Le ho detto che una persona cattiva ha fatto del male a Zoe, senza un perché, e mentre le dicevo queste cose lei ha iniziato a piangere e a dire 'No'. La bambina era incredula, mi picchiava, diceva 'Non è possibile, non è vero'. Ha avuto una crisi di pianto".

Ospiti della puntata di lunedì 16 febbraio di Dentro la notizia i genitori di Zoe Trinchero , la ragazza di 17 anni ritrovata morta in un canale di Nizza Monferrato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio. Reo confesso dell'omicidio Alex Manna , un ragazzo di 19 anni che avrebbe colpito Zoe con una raffica di pugni e poi l'avrebbe gettata nel fiume. Dal 7 febbraio si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Zoe Trinchero, i genitori a Dentro la notizia

La madre di Zoe, Mariangela, racconta a Gianluigi Nuzzi i terribili attimi della sera del ritrovamento del corpo senza vita della figlia. "Quando mi hanno chiamata dicendomi che era successo qualcosa pensavo mi stessero prendendo in giro - dice Mariangela - Così com'ero, in pigiama, sono scesa e sono andata sul posto. Ho questa visione di Zoe là sotto, giù da questo ponte, e mi chiedevo come fosse possibile fosse finita là sotto. Nessuno mi diceva nulla, io chiedevo notizie, sono stati i 40 minuti peggiori della mia vita".

Su Alex Manna, la mamma di Zoe Trinchero aggiunge: "So bene tutte le cotte di mia figlia, so bene tutti quelli che ci hanno provato con mia figlia e mi ricordo di questo ragazzo. Quando ho visto la foto di Alex Manna ho detto 'Ma è già da un po' che Zoe gli aveva detto di no'". Interviene il padre di Zoe: "A nostra figlia non gliene fregava niente di questa persona".

