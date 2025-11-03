A Dentro la Notizia parla la madre di Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne arrestato per l’omicidio di Giuseppe Di Dio, il ragazzo di sedici anni che sarebbe stato ucciso "per sbaglio" davanti a un bar di Capizzi, nel Messinese.
Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’assassino sarebbe arrivato armato insieme al padre e al fratello, cercando un giovane di vent’anni con cui aveva avuto dei contrasti. Non trovandolo nel bar, avrebbe chiesto a un amico della vittima dove fosse, e al suo silenzio avrebbe reagito sparando. Uno dei colpi avrebbe raggiunto Giuseppe, che sarebbe morto poco dopo in ospedale.
Nel corso della trasmissione, la madre del ragazzo che avrebbe ucciso Giuseppe dichiara: "Voglio dire che io mi dissocio da questa cosa che ha fatto mio figlio. Non è una cosa spiegabile. Quello che ha fatto è inspiegabile. Sono addolorata. Chiedo perdono da parte di mio figlio. Solo questo. Non doveva succedere. Assolutamente".
La donna cerca poi di chiarire la presenza del marito e dell’altro figlio al momento dell’agguato: "Io abito in quella zona, mio marito lo stava portando a casa, lo voleva salvare. Mio marito è andato a prenderlo".
La donna racconta anche il suo tentativo di intervenire subito dopo l’accaduto: "E io nel momento in cui ho visto che mio figlio è scappato, ai carabinieri vicino a casa mia, sono andata a suonare subito ai carabinieri".