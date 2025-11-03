Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’assassino sarebbe arrivato armato insieme al padre e al fratello, cercando un giovane di vent’anni con cui aveva avuto dei contrasti. Non trovandolo nel bar, avrebbe chiesto a un amico della vittima dove fosse, e al suo silenzio avrebbe reagito sparando. Uno dei colpi avrebbe raggiunto Giuseppe , che sarebbe morto poco dopo in ospedale.

Giuseppe Di Dio

Nel corso della trasmissione, la madre del ragazzo che avrebbe ucciso Giuseppe dichiara: "Voglio dire che io mi dissocio da questa cosa che ha fatto mio figlio. Non è una cosa spiegabile. Quello che ha fatto è inspiegabile. Sono addolorata. Chiedo perdono da parte di mio figlio. Solo questo. Non doveva succedere. Assolutamente".

La donna cerca poi di chiarire la presenza del marito e dell’altro figlio al momento dell’agguato: "Io abito in quella zona, mio marito lo stava portando a casa, lo voleva salvare. Mio marito è andato a prenderlo".

La donna racconta anche il suo tentativo di intervenire subito dopo l’accaduto: "E io nel momento in cui ho visto che mio figlio è scappato, ai carabinieri vicino a casa mia, sono andata a suonare subito ai carabinieri".

