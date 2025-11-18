Trieste, l’audio inedito della madre che ha ucciso il figlio: "Lei è una mamma pericolosa"

La madre avrebbe sofferto di problemi di salute mentale e avrebbe sospeso la terapia farmacologica; il rapporto con l’ex compagno sarebbe stato altamente conflittuale. Giovanni aveva più volte denunciato episodi di violenza , raccontandoli anche a professionisti e nelle sedi istituzionali competenti. Il padre, temendo per la sua sicurezza, gli avrebbe perfino regalato uno smartwatch con funzione SOS.

Nell’audio diffuso da Dentro la notizia, la donna racconta un episodio con la polizia, restituendo la sua versione dei fatti: "Io ho guardato la finestra ed è arrivata la polizia. Lui cominciava a parlare male di me: Guarda lei è matta! Lei è una mamma pericolosa! Lei vuole uccidere il bambino!. Io quando ho sentito queste parole gli dicevo: Di cosa parli? Lei è alcolizzata, lei non fa niente?. Dopo è arrivata anche la mamma: Signor poliziotto, questa una furba, bugiarda. Tutti e due cominciavano a parlare male di me e io dicevo: Queste sono bugie".

