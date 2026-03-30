La madre di Pamela Genini lancia un appello a Dentro la notizia: "È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare".

Pamela era stata uccisa il 14 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin. Durante le operazioni di traslazione della salma dal loculo provvisorio alla cappella di famiglia nel cimitero di Strozza, si è scoperto che la tomba è stata profanata e che al corpo è stata tagliata e asportata la testa.