Le ragazze, Linda e Camilla, sarebbero in buone condizioni e non avrebbero avuto bisogno nemmeno di un passaggio al pronto soccorso. In collegamento interviene anche Riccardo Carbone della polizia di Viterbo: "Non erano a Viterbo, erano in buone condizioni e si erano allontanate autonomamente. In questo momento si trovano negli uffici di polizia per essere ascoltate, per capire qual è stato il loro tragitto durante questi giorni. Ci troviamo ancora in una fase iniziale della vicenda".

Sono state ritrovate le due sorelline scomparse a Viterbo , allontanatesi da quattro giorni dalla struttura che le ospitava. A Dentro la notizia la mamma Sara e la nonna Giovanna apprendono la notizia in presenza dell'inviata del programma: "Noi siamo uscite fuori da un incubo. L'emozione è a dismisura, come quando sono nate, più o meno, forse anche di più", racconta la madre.

La madre dichiara: "Sono molto sveglie per la loro età, sono molto intelligenti. Sicuramente questa fuga l'avranno programmata, non credo che siano andate allo sbaraglio, conoscendole". In passato, precisa Sara, non c'erano mai state assenze così lunghe: "Nonostante le loro fuggitine tra amici, io sapevo dove andarle a rintracciare. Al massimo sparivano un paio d'ore, tre ore, ma poi tornavano. Erano scappatelle adolescenziali". E aggiunge: "Da quando le hanno portate lì non ho avuto nessuna notizia di loro, neanche un contatto telefonico".

La nonna Giovanna lancia un appello: "Le dovete portare a casa perché noi le dobbiamo riabbracciare. Hanno bisogno di tornare un attimo a casa nostra, di essere abbracciate, coccolate, perché abbiamo passato quattro, cinque giorni di pene e solo Dio lo sa quanto abbiamo sofferto".