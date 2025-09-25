Simona Ventura

A Dentro la notizia, Simona Ventura parla della persecuzione subita dalla sua famiglia, dal marito Giovanni Terzi e da lei stessa per le minacce ricevute da uno stalker: "Ha cominciato a minacciare me e a insultare la nostra famiglia. Lì mi è venuto un brivido nella schiena".

La conduttrice sottolinea l’importanza di denunciare: "Queste cose non si dicono né a me, né a mio marito, né alla nostra famiglia, né alle persone, perché ci sono tante persone che non hanno un palco come il nostro e che purtroppo non si possono difendere".

Ventura continua: "È un problema sociale molto forte, perché se delle persone si prendono il tempo di fare questo ad altri, c'è qualcosa che non va nella nostra società".

La conduttrice evidenzia la necessità di pene certe per chi usa i social per minacciare: "Queste persone devono pagare per le cose che dicono".

Nonostante la paura, Ventura mantiene un approccio prudente: "Se devo pensare a questo, ti giuro che non si vive più, invece voglio pensare che questa persona si penta e si deve curare. Ma dobbiamo andare avanti fino in fondo".

Simona Ventura sottolinea: "È sicuramente una persona che non sta bene, non sta bene per niente, quindi va aiutata".

