"Prima di morire di infarto, ammazzo la persona che l'ha fatto, chi se ne frega", si sente nella registrazione. Ielmini e la donna sarebbero stati compagni per otto anni. Secondo la ricostruzione, al momento dell'impatto l'uomo avrebbe lanciato la sua Jaguar a 140 chilometri orari.

Nell'audio, Ielmini dichiara: "L'ho sempre pensata a una vendetta simile, gliel'ho anche detto all'avvocato: guarda che non mi vengono a tagliare le gambe, perché io reagisco". Poi spiega cosa lo ferisce: "È il modo in cui è finita che mi sta arrivando sul cuore. Non vedi che me la sto prendendo di cuore?". E si rivolge alla ex: "Perché mi hai trattato così? Cosa ti ho fatto? Io ho cercato di portarti in paradiso".

L'uomo ripete più volte di non volersi fermare: "Te l'ho detto, se riesci a fermarmi è bene, se no io me la studio in un modo o nell'altro. Io me la studio, non mi fermo". Subito dopo aggiunge: "Ma non la voglio uccidere, sto soffrendo troppo, non ho più niente da fare". E ancora: "O mi ammazzo o non la lascio più libera". Ielmini aggiunge: "Perché non c'è la punizione per queste donne qua?".