Ragazza trovata morta a Pavia, la migliore amica: "Era troppo sensibile"

A Dentro la notizia, le parole della migliore amica di Elisa Giugno, la ragazza di 21 anni residente a Voghera il cui corpo è stato rinvenuto in una scarpata a Serra del Monte.
"Io la conoscevo da dieci anni. Lei doveva chiudere il mio abito da sposa. Lei era tutto per me. Dovevamo andare a vivere insieme", racconta l'amica. "Avevamo organizzato che lei doveva venire a San Marino con me, così lei si rimetteva, diciamo, poteva rinascere perché era in difficoltà".
"Lei era una persona molto sensibile. Lei è troppo sensibile. Era troppo sensibile. Lei vedeva il buono in tutti. Anche quando non ce n'era di buono", afferma la migliore amica. L'ultima comunicazione risale al 21 aprile, poco prima della scomparsa avvenuta mercoledì: "Mi ha chiamato all'una di notte dicendo che aveva già preso i biglietti per venire da me e dopo due settimane lei è morta", ricorda.
Le indagini si concentrerebbero su un amico ventenne che sarebbe stato l'ultimo a vederla viva: "Lei si fidava di lui. Lui diceva che le voleva bene. Io non mi fidavo di lui. Io non mi sono mai fidata di questo".
"Io l'amavo tantissimo. Era tutto per me. Era la persona migliore del mondo. Mi chiamava quando avevo bisogno. C'era sempre per me", conclude la donna.
Il corpo di Elisa sarebbe stato scoperto da un passante in un campo tra l'erba alta. I primi rilievi suggerirebbero che la morte risalga a qualche giorno prima del ritrovamento. L'autopsia rappresenterebbe un passaggio fondamentale per stabilire le cause del decesso. Al momento, nessun nome risulterebbe iscritto nel registro degli indagati, mentre gli inquirenti starebbero valutando tutte le ipotesi, dal femminicidio a un malore improvviso.