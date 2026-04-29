Ragazza trovata morta a Pavia, la migliore amica: "Era troppo sensibile"

A Dentro la notizia, le parole della migliore amica di Elisa Giugno, la ragazza di 21 anni residente a Voghera il cui corpo è stato rinvenuto in una scarpata a Serra del Monte.

"Io la conoscevo da dieci anni. Lei doveva chiudere il mio abito da sposa. Lei era tutto per me. Dovevamo andare a vivere insieme", racconta l'amica. "Avevamo organizzato che lei doveva venire a San Marino con me, così lei si rimetteva, diciamo, poteva rinascere perché era in difficoltà".

"Lei era una persona molto sensibile. Lei è troppo sensibile. Era troppo sensibile. Lei vedeva il buono in tutti. Anche quando non ce n'era di buono", afferma la migliore amica. L'ultima comunicazione risale al 21 aprile, poco prima della scomparsa avvenuta mercoledì: "Mi ha chiamato all'una di notte dicendo che aveva già preso i biglietti per venire da me e dopo due settimane lei è morta", ricorda.