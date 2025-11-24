La donna di 35 anni è stata ferita con un coltello alle gambe, al fianco e alle braccia. L'ex compagno di Jessica era già stato denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti ed era sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico .

A Dentro la Notizia, Jessica parla dell'aggressione subita dopo l'uscita dall'ospedale: “Otto coltellate, sono stata fortunata. Ho paura per la legge che abbiamo, ho paura che possa uscire a breve. Non tanto per me quanto per i miei figli. Spero che stia dentro più tempo possibile”.

Interviene anche Marika, la figlia di Jessica che avrebbe salvato sua mamma durante la violenza: “Ricordo le grida di mia mamma, ho visto lui vicino a lei. Mi sono precipitata per allontanarlo da lei. Poi mia mamma ha preso un fendente per difendermi".

"Lui stava cercando di accoltellare mia figlia e mi sono messa in mezzo per difendere mia figlia. Lui ha sentito alcune persone urlare ed è scappato. Ho punti un po’ ovunque", conclude Jessica.

