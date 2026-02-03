A Paduli, in provincia di Benevento, una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da diversi colpi di fucile esplosi dal marito, un uomo di 37 anni. L’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo, una guardia giurata.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. La prognosi resta riservata.

A Dentro la Notizia, interviene Luciano, datore di lavoro e amico di Giulia: “Non riusciamo a capire cosa è successo. Ha chiamato mia moglie e diceva sto male, aiutami. Non siamo molto distanti. Lei al telefono chiedeva aiuto. Poi sono arrivati i carabinieri e ci hanno consigliato di stare lontani dalla casa. Abbiamo visto anche lui. Lui non ha opposto resistenza. Lei diceva di essere stata ferita al cuore”.

“Quanto è durata questa chiamata di Giulia?”, chiede Gianluigi Nuzzi. “Da casa nostra a qui sono circa cinque minuti. Mia moglie diceva metti qualcosa sulla ferita. Lei stava male, ma era lucidissima”, risponde l'uomo.