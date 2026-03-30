Dentro la notizia torna ad occuparsi dell'omicidio di Pierina Paganelli con un audio inedito di un'amica di Loris, fratello di Manuela Bianchi. Secondo lei agli inquirenti non tornerebbe il comportamento della donna nell'intervallo di tempo tra il suo ingresso nel garage e il ritrovamento del corpo della suocera, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini.

Al centro dell'audio c'è un buco temporale di quattro minuti, corrispondenti al tempo trascorso da quando Manuela è entrata nel garage a quando ha dato l'allarme. La donna avrebbe giustificato questo intervallo con un momento di "freezing", un congelamento dovuto allo spavento. Nel suo audio, l'amica di Loris spiega: "Sono passati quattro minuti in cui lei non si ricorda se si è freezzata per lo spavento. Non è da tutti aprire una porta e vedere un cadavere. Uno può urlare subito, io posso rimanere impietrita e andare in freezing per 4 minuti".