Dentro la notizia torna ad occuparsi dell'omicidio di Pierina Paganelli con un audio inedito di un'amica di Loris, fratello di Manuela Bianchi. Secondo lei agli inquirenti non tornerebbe il comportamento della donna nell'intervallo di tempo tra il suo ingresso nel garage e il ritrovamento del corpo della suocera, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini.
Al centro dell'audio c'è un buco temporale di quattro minuti, corrispondenti al tempo trascorso da quando Manuela è entrata nel garage a quando ha dato l'allarme. La donna avrebbe giustificato questo intervallo con un momento di "freezing", un congelamento dovuto allo spavento. Nel suo audio, l'amica di Loris spiega: "Sono passati quattro minuti in cui lei non si ricorda se si è freezzata per lo spavento. Non è da tutti aprire una porta e vedere un cadavere. Uno può urlare subito, io posso rimanere impietrita e andare in freezing per 4 minuti".
La donna parla di presunte pressioni degli inquirenti su Manuela Bianchi affinché dichiarasse di aver visto Louis nel garage: "Loro gli hanno detto: tu devi dire che hai visto lui se l'hai coperto. Manuela fa: Io non lo dico". La donna avrebbe quindi resistito anche di fronte alla possibilità che una tale dichiarazione potesse semplificarle la posizione: "Anche se può semplificare, dargli la zappa sui piedi, dire: sì, l'ho visto di sotto, l'aveva ammazzata lui. Lei continua a dire: io non l'ho visto". L'amica di Loris conclude: "Loro vogliono farti dire quello che vogliono loro, però se non è la verità non è giusto che uno la dica".