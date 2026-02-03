Martina Carbonaro, parla la mamma

Fiorenza, la mamma di Martina Carbonaro, racconta come sta affrontando il processo e il dolore per la perdita della figlia: "Ho un bellissimo ricordo di mia figlia. Ora sono da sola. Non si può morire a 14 anni per un no. L'amore non uccide, l'amore non è possesso. Purtroppo lui pensava che mia figlia era di sua proprietà. Io vado avanti solo per avere giustizia per mia figlia. L’ho sognata e mi ha detto mamma continua".

“Alessio Tucci vi aiutava nelle ricerche?”, chiede Gianluigi Nuzzi alla donna. “Lui e il padre ci aiutavano. Mai avrei pensato che lui fosse coinvolto nella morte di mia figlia. Non ho ricevuto alcuna lettera da parte sua. Il silenzio più totale”, risponde la mamma di Martina Carbonaro.

