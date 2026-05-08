Dal 20 aprile 2026, Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, hanno fatto perdere le loro tracce dalla provincia di Piacenza.

Secondo le prime indagini, mamma e figli sarebbero stati diretti in Friuli per una vacanza sulle montagne. La Procura di Piacenza ha ricevuto la denuncia di scomparsa dall’ex marito della donna e ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. Inoltre, il giorno della partenza, la donna si sarebbe licenziata e si sarebbe fatta liquidare circa 5mila euro.

A Dentro la Notizia, le parole del papà di Sonia Bottachiari e nonno dei due ragazzi scomparsi: "Il 20 aprile ho visto che stavano partendo in macchina e le ho detto dove andate?. Domani i bambini devono andare a scuola. Era previsto il loro rientro per venerdì".