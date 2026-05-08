Dal 20 aprile 2026, Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, hanno fatto perdere le loro tracce dalla provincia di Piacenza.
Secondo le prime indagini, mamma e figli sarebbero stati diretti in Friuli per una vacanza sulle montagne. La Procura di Piacenza ha ricevuto la denuncia di scomparsa dall’ex marito della donna e ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. Inoltre, il giorno della partenza, la donna si sarebbe licenziata e si sarebbe fatta liquidare circa 5mila euro.
A Dentro la Notizia, le parole del papà di Sonia Bottachiari e nonno dei due ragazzi scomparsi: "Il 20 aprile ho visto che stavano partendo in macchina e le ho detto dove andate?. Domani i bambini devono andare a scuola. Era previsto il loro rientro per venerdì".
Rispetto all'ipotesi di un allontanamento volontario, l'uomo aggiunge: "Hanno preso solo i cani, che di solito lasciano a me. Era un po’ agitata. Ha incassato 5mila euro della liquidazione. Io non riesco a capire, con me si è comportata come sempre. Non mi ha mai parlato di un nuovo compagno”.
“È venuto il suo ex, si erano lasciati da un anno e mezzo e io non lo sapevo. A me non ha detto che si era licenziata. Non aveva paura di nessuno. Magari qualcuno che l’ha invogliata e le hanno proposto una nuova vita”, conclude l'uomo.
Ai microfoni di Dentro la Notizia, l'intervento dell'ex marito di Sonia Bottachiari: "Voglio fare questo appello per tranquillizzare Sonia, non è successo niente. L'importante è che si faccia sentire per tranquillizzare tutti. Se hai bisogno di tranquillità per le tue cose private, si sta prolungando troppo la cosa anche per i ragazzi".
L'uomo fa un appello ai suoi due figli: "Presumiamo che abbia un nuovo compagno. Queste cose, se non le fai da solo, le fai con un amico o con un compagno. Ragazzi state tranquilli e cercate di parlare con vostra madre. Chiedete aiuto".