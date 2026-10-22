L'uomo, in collegamento con Dentro la notizia, commenta l'esito degli esami sul DNA: "L'ho sempre detto che con quello che è successo a Liliana io non c'entro niente . Un giorno importante sarà il 30 di questo mese, quando ci troveremo in Procura per poter sentire chi ha fatto tutte queste analisi. Non spetta né a me né a Sergio (il fratello di Liliana Resinovich , ndr) dire certe cose, aspettiamo quello che la giustizia ci dirà".

Dentro la notizia torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich - scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste - dopo le ultime notizie che riguardano il marito, Sebastiano Visintin , al momento unico indagato per l'omicidio della donna. Stando alle ultime analisi, il DNA ritrovato sui sacchi neri e sui jeans che indossava Lilliana Resinovich quando è stata ritrovata senza vita non appartiene a Sebastiano Visintin.

Quando Gianluigi Nuzzi gli domanda il perché di questa prudenza nel rispondere alle domande, ricordandogli il suo stato di indagato, Sebastiano Visintin dice: "Non è questione di prudenza. Sono 58 mesi che mi porto sulla gobba tutte queste accuse, queste storie. Oggi è importante perché quello che sta uscendo è che indubbiamente io non ho nulla a che fare con quello che è successo a Liliana".

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