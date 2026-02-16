Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: "L'ho sempre ammirato"

"Sono rimasto veramente male, sapevo che stesse male, che era in ospedale ma non pensavo fino a questo punto", dice ai microfoni di Dentro la notizia Sebastiano Visintin , marito di Liliana Resinovich, a proposito della morte di Claudio Sterpin.

Claudio Sterpin e Liliana Resinovich

Sebastiano Visintin continua: "In questi anni ho tentato tante volte di avvicinarmi a lui, tante volte gli ho dato la mano, proprio per condividere i nostri pensieri, le nostre cose, ma purtroppo Claudio scomparendo così si è portato dietro tutti i suoi segreti. Quello che lui sa, probabilmente son cose che non sapremo mai, ma che magari potevano essere importanti. Per me sarebbe stato importante parlare tra di noi, ma purtroppo non ho mai avuto l'occasione di paragli da solo. Mi dispiace tanto che se ne sia andato, purtroppo la vita è fatta così, quando meno te lo aspetti arriva il momento dell'addio. Io l'ho sempre ammirato per il suo modo di esprimersi, di saper dire le cose, modo che purtroppo io non ho".

Ai microfoni di Dentro la notizia, sulla morte di Claudio Sterpin parla anche Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich: "Lui voleva la verità, voleva la verità per Liliana. Probabilmente ha trascurato la sua salute per questo".

