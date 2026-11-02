La madre ricorda: “Tira fuori da questo armadietto un sacco di farmaci e ha riempito un sacco nero, grande così. Mi sono detta: perché tutti questi farmaci? ”, racconta.

Secondo l’accusa l’uomo, infermiere all’ospedale Borgo Roma di Verona dove lavorava anche la moglie, avrebbe messo in atto un piano in più fasi, con un primo tentativo in casa il 22 maggio 2024 e altre somministrazioni durante il ricovero. Jessica è morta il 24 giugno, tre giorni dopo le dimissioni, per gli inquirenti a causa di un’ultima flebo fatale.

Nadir avrebbe avuto una relazione con un'altra donna, la quale avrebbe dormito a casa con lui il giorno del funerale. La madre di Jessica spiega: “Quando ho capito chi era questa persona, che ruolo avesse, sui social ho trovato suo marito. Ho parlato con lui”.

Davanti al GIP, Nadir Rossi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, una scelta che sarebbe stata suggerita dai suoi legali. La madre, intanto, ripercorre le ore successive all’addio alla figlia: “Finito il funerale, lui è andato a casa, hanno festeggiato, si sono ubriacati. Il giorno dopo è andato al mare”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE