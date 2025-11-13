Catalogo
CRONACA13 novembre 2025

Garlasco, Massimo Lovati sentito in Procura a Brescia: "Io non ho mai chiesto soldi"

A Dentro la notizia, le parole dell’avvocato, ex difensore di Andrea Sempio, che chiarisce la propria posizione nell’indagine sulla presunta corruzione legata al caso Carlasco
L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, sarebbe stato ascoltato dalla Procura di Brescia come persona interessata nell’ambito dell’indagine che coinvolge l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. L’inchiesta toccherebbe indirettamente il caso Garlasco, quello dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbero alcune somme di denaro, tra i 20 e i 30 mila euro, che, secondo gli inquirenti, potrebbero rappresentare il prezzo di una presunta corruzione per far chiudere le indagini su Sempio.

A Dentro la Notizia, le parole dell’avvocato: "Prima di tutto voglio capire cosa vuol dire parte interessata. Una nomenclatura che non esiste nel nostro codice. O sei indagato o sei persona sentita su informazioni testimoniali".

Lovati ribadisce di non aver mai richiesto denaro in modo improprio: "Premetto che io, ad esempio, non ho mai chiesto soldi. Mai, mai, mai e poi mai. I soldi li chiedevano loro, in un altro studio, non il mio".

Massimo LovatiMassimo Lovati

L’avvocato aggiunge: "Quando ricevevano i pagamenti mi telefonavano dicendo: vieni a prendere la tua parte. E io andavo, magari dopo due ore, magari il giorno dopo. Ma non c’era nessun preventivo. Io non ho mai sentito parlare di preventivi".

