Continuano le ricerche di Federica Torzullo, donna di 42 anni, scomparsa nel nulla dalla sera dell'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Il marito di Federica Tozullo, Claudio Carlomagno, sarebbe formalmente indagato per omicidio. La villa della coppia è stata posta sotto sequestro mentre il racconto dell'uomo avrebbe presentato alcune contraddizioni. Secondo quanto raccontato da amici e colleghi, Federica e Claudio sarebbero stati prossimi alla separazione.

A Dentro la Notizia, parla la cugina di Claudio Carlomagno: “Loro sono stati i nostri testimoni di nozze. Abbiamo saputo tutto dai social. Appena l’abbiamo saputo, c’è caduto il mondo addosso. Non riusciamo a dormire. Cerchiamo in giro sperando di trovarla”.

“L’allontanamento mi sembra strano. Lei era molto presa dal lavoro, loro partivano molto spesso. È molto strano che lei si possa essere allontanata senza il figlio”, aggiunge Siria commentando la possibilità di un allontanamento volontario di Federica.

Riguardo il presunto rapporto conflittuale tra Federica e Claudio, la donna aggiunge: “Loro erano una coppia bellissima. Erano molto legati, almeno agli occhi degli altri era così”.

“Siria è vero che Federica aveva un’altra relazione?”, chiede Gianluigi Nuzzi. “Che io sappia no. I parenti di lei sapevano della separazione in atto", conclude la donna.

