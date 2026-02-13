A Dentro la notizia vengono trasmesse le dichiarazioni di Catherine Birmingham, madre dei tre bambini della famiglia nel bosco, dopo la perizia psichiatrica che avrebbe dovuto valutare le capacità genitoriali della coppia per il recupero dei tre figli.
La donna è in lacrime: "Sto soffrendo tantissimo, non è giusto. La cosa che mi fa più soffrire è il terrore, la paura dei bimbi e io non posso proteggerli specialmente la notte".
La perizia psichiatrica, che secondo i piani del tribunale sarebbe dovuta durare molte ore, sarebbe stata interrotta dopo soltanto un'ora e mezza, dalle 14:00 alle 15:30. Il motivo dell'interruzione sarebbe stato il crollo emotivo di Catherine, che non avrebbe retto al peso dello stress e della sofferenza. La dottoressa che supportava Catherine durante l'incontro, ha dichiarato di non aver mai visto una madre così provata.
Anche la zia Rachel avrebbe confermato che i bambini sarebbero traumatizzati e mostrerebbero segni di aggressività e ansia, come la necessità di masticare oggetti per restare calmi.
Il 13 novembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva stabilito l'allontanamento dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dalla casa nel bosco a Palmoli e il loro inserimento nella casa-famiglia di Vasto insieme alla madre.
La nonna Pauline e la zia Rachel, giunte dall'Australia dopo un viaggio di 24 ore, hanno ribadito che la migliore soluzione per i bambini sarebbe la riunificazione del nucleo familiare in Italia, escludendo l'ipotesi di portarli in Australia.