A Dentro la notizia vengono trasmesse le dichiarazioni di Catherine Birmingham, madre dei tre bambini della famiglia nel bosco, dopo la perizia psichiatrica che avrebbe dovuto valutare le capacità genitoriali della coppia per il recupero dei tre figli.

La donna è in lacrime: "Sto soffrendo tantissimo, non è giusto. La cosa che mi fa più soffrire è il terrore, la paura dei bimbi e io non posso proteggerli specialmente la notte".

La perizia psichiatrica, che secondo i piani del tribunale sarebbe dovuta durare molte ore, sarebbe stata interrotta dopo soltanto un'ora e mezza, dalle 14:00 alle 15:30. Il motivo dell'interruzione sarebbe stato il crollo emotivo di Catherine, che non avrebbe retto al peso dello stress e della sofferenza. La dottoressa che supportava Catherine durante l'incontro, ha dichiarato di non aver mai visto una madre così provata.