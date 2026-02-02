Le indagini hanno subito una svolta decisiva: l'1 gennaio 2026 sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi in un rudere di Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, da due escursionisti. La Procura di Modena procede ora per omicidio .

Nel corso della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, va in onda un’intervista esclusiva a Domenico Lanza, un uomo che avrebbe avuto un breve legame con Daniela Ruggi: "Io non posso sapere se è omicidio o incidente. Spererei in un incidente. Non sapevo neanche l'esistenza di questa torre, l'ho saputo solo dai telegiornali. Non sapevo se lei andava oppure no".

"Non ho delle cose brutte da raccontare su Daniela. Lei mi diceva che odiava tutte le donne. Le donne le dicevano che aveva un cattivo odore. Io non ho conosciuto nessuno delle persone che ha frequentato Daniela", confessa lo "sceriffo" Domenico Lanza.

