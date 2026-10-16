Coniugi decapitati a Mirandola, il figlio delle vittime sul fratello: "Bisognava curarlo"

"È molto difficile da accettare, perché sono quelle cose che ti piovono addosso. Sembra sempre che capitino agli altri, poi alla fine capitano". A Dentro la notizia, parla così Stefano Casari, figlio della coppia uccisa a Mirandola, nel Modenese.

Vincenza Giannini, 74 anni, e Pietro Casari, 82, sono stati trovati in casa legati e decapitati, dopo l’allarme di una vicina preoccupata. Per il duplice omicidio aggravato sarebbe stato fermato Daniele Tavoni, 54 anni, figlio di Vincenza nato da un precedente matrimonio, che abitava nell'appartamento accanto: con la coppia ci sarebbero stati frequenti litigi per questioni di soldi: "Chi è che non litiga al giorno d'oggi?", commenta Stefano.